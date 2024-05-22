Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломАнтицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігуриГуам фанго гель для живота та талії (Guam fango gel for abdomen and waist) Гуам фанго гель для живота та талії (Guam fango gel for abdomen and waist) (557270) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 759,00 грн Без рецепта 1 шт від 759,00 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lacote S.R.L. Об'єм 150 мл Косметичні засоби 2.4. Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури