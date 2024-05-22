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Гуам фанго гель для живота та талії (Guam fango gel for abdomen and waist) (557270) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гуам фанго гель для живота та талії (Guam fango gel for abdomen and waist)
Ціна в місті Київ
від 759,00 грн
Без рецепта
1 шт від 759,00 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
2.4. Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури