Дитячі зубні щітки

Зубна щітка Аквафреш мої перші зубки (Aquafresh tooth brush my first teeth)

ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ МОЇ ПЕРШІ ЗУБКИ №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 61,70 грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
M&C Schiffer GmbH
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби