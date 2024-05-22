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Гуам гель для тіла антицелюлітний (Guam anti-cellulite body gel) (557259) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гуам гель для тіла антицелюлітний (Guam anti-cellulite body gel)
Ціна в місті Київ
від 721,00 грн
Без рецепта
1 шт від 721,00 грн
В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
2.4. Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури