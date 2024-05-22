Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломАнтицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігуриГуам гель для тіла антицелюлітний (Guam anti-cellulite body gel) Гуам гель для тіла антицелюлітний (Guam anti-cellulite body gel) (557259) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 721,00 грн Без рецепта 1 шт від 721,00 грн В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lacote S.R.L. Об'єм 250 мл Косметичні засоби 2.4. Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури