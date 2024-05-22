Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам для волосся (Hair balm) Бальзам для волосся (Hair balm) (557254) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 122,65 грн Без рецепта 1 шт від 122,65 грн 1 шт від 114,74 грн 1 шт від 115,49 грн 1 шт від 130,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа ФФ Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)