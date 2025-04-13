Комплект для годування дітей
16 препаратів
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ
З поліпроп. пляшечкой 250 мл + гум. і силік. соск. темно-черв. googoo №1Київгума
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ
З поліпроп. пляшечкой 125 мл + гумов. і силік. соск. зелен. googoo №1Київгума
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ
З поліпроп. пляшечкой 250 мл + 2 силик. соски тем-черв. googoo №1Київгума
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ
З поліпроп. пляшечкой 125 мл + гум. і силік. соск. фіолет. googoo №1Київгума
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ
З поліпроп. пляшечкой 125 мл + гум. і силік. соск. темно-черв. googoo №1Київгума
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ
З поліпроп. пляшечкой 250 мл + гумов. і силік. соск. зелен. googoo №1Київгума
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ
З поліпроп. пляшечкой 125 мл + 2 силик. соски тем-черв. googoo №1Київгума
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Київгума
Форма випуску
З поліпроп. пляшечкой
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Медичні вироби