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Бальзам для відновлення ліпідів (Lipid recovery balm) (556631) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам для відновлення ліпідів (Lipid recovery balm)
Ціна в місті Київ
від 740,98 грн
Без рецепта
1 шт від 740,98 грн 1 шт від 1250,00 грн
В наявності в 29 аптеках
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте