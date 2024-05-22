Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеБальзам для відновлення ліпідів (Lipid recovery balm) Бальзам для відновлення ліпідів (Lipid recovery balm) (556631) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 740,98 грн Без рецепта 1 шт від 740,98 грн 1 шт від 1250,00 грн В наявності в 29 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник IVATHERM Ltd Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте