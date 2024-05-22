Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейГель-контур для шкіри навколо очей (Eye contour gel) Гель-контур для шкіри навколо очей (Eye contour gel) (556621) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 691,49 грн Без рецепта 1 шт від 691,49 грн В наявності в 54 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник IVATHERM Ltd Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей