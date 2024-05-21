по 1 саше 3 рази на добу, розчинити у 200 мл (ml) води, пити гарячим чи холодним, найкраще після їди. Призначено тільки для короткочасного споживання. Не вживати більше 2 днів поспіль.

Не перевищувати вказану рекомендовану добову дозу. Продукт не повинен використовуватися як замінник харчування.

Надмірне споживання може призвести до послаблювального ефекту.

Споживати лише після розведення з водою.

Особам з порушеними функціями нирок та серця або які приймають ліки від високого АТ не слід використовувати цей продукт. Обов’язково звернутися до лікаря, якщо симптоми залишаються через 48 год.

Не вживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.

Не є лікарським засобом!