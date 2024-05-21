URINAL ЕКСПРЕС pH (URINAL EXPRESS pH) (556500) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
URINAL ЕКСПРЕС pH інструкція із застосування
Характеристика
Urinal Експрес pH саше містить порошок дегідратованого соку журавлини (журавлина великоплідна), що є природним джерелом біофлавоноїдів, фенольних сполук та інших речовин з гарантованими 18 мг РАСs (кількість проантоціанідинів журавлини) в добовій дозі.
Екстракт листя берези повислої підтримує здоров’я нижніх сечовивідних шляхів та видільну функцію нирок.
Цитрат калію та цитрат натрію дозволяють швидко та ефективно нормалізувати рН сечі (кисла сеча може викликати такі неприємні симптоми, як подразнення та печіння в уретрі та сечовому міхурі, особливо під час сечовипускання).
Рекомендації з вживання
по 1 саше 3 рази на добу, розчинити у 200 мл (ml) води, пити гарячим чи холодним, найкраще після їди. Призначено тільки для короткочасного споживання. Не вживати більше 2 днів поспіль.
Не перевищувати вказану рекомендовану добову дозу. Продукт не повинен використовуватися як замінник харчування.
Надмірне споживання може призвести до послаблювального ефекту.
Споживати лише після розведення з водою.
Особам з порушеними функціями нирок та серця або які приймають ліки від високого АТ не слід використовувати цей продукт. Обов’язково звернутися до лікаря, якщо симптоми залишаються через 48 год.
Не вживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Не є лікарським засобом!
Протипоказання
не використовувати дітям, вагітним та жінкам, що годують грудьми.
Умови зберігання
в темному сухому приміщенні при температурі не більше 25 °C в недоступному для дітей місці.