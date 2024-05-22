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Вітамін С + цинк + Д (Vitamin C + zinc + D) (556073) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін С + цинк + Д (Vitamin C + zinc + D)
Ціна в місті Київ
від 105,92 грн
Без рецепта
20 шт від 105,92 грн
В наявності в 483 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки шипучі
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи