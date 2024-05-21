Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечникуАлофор про салют (Alofor pro salyut)

Алофор про салют (Alofor pro salyut) (555796) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Алофор про салют (Alofor pro salyut)
Ціна в місті Київ
від 375,00 грн
Без рецепта
30 шт від 375,00 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику