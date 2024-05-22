Дієтична добавка Аурілла може бути рекомендована як додаткове джерело екстрактів насіння гарбуза та сої та сприяє:

– нормалізації функціонування сечового міхура;

– зменшенню частоти мимовільного сечовипускання або випадкових підтікань сечі із-за сміху, чихання, фізичних вправ та ін.;

– зменшенню частоти епізодичних ургентних (невідкладних) позивів до сечовипускання;

– зменшенню частоти денного та нічного сечовипускання.

Аурілла містить запатентований екстракт «Go-less®» виробництва «Frutarom» Бельгія, до складу якого входять екстракти насіння гарбуза та сої.

Екстракт насіння гарбуза володіє вираженими антиоксидантними властивостями, пригнічує процеси перекисного окислення ліпідів у біологічних мембранах та містить ряд біологічно активних речовин, які приймають участь в регуляції функції сечового міхура. Екстракт насіння гарбуза містить високий рівень токоферолів (α-, β-, γ- і δ-) і каротиноїдів, мінеральних елементів, білків (зокрема, що містять незамінні амінокислоти: валін, ізолейцин, триптофан і фенілаланін; замінні амінокислоти: аргінін, гліцин і глутамінова кислота), ненасичених жирних кислот (особливо поліненасичених жирних кислот родини омега-6, а саме лінолевої), кукурбітину та фітостеролів.

Екстракт ядер сої багатий на ізофлавони, які відносяться до класу фітоестрогенів. Соєві ізофлавони та продукти, що утворюються в результаті бактеріальої ферментації в травному тракті зв’язуються з відповідними рецепторами жіночих статевих органів. Це сприяє зменшенню вираженості розладів, пов’язаних зі зниженням продукування жіночих статевих гормонів у період менопаузи.

Складові дієтичної добавки, а також їх синергічний ефект, сприяють зміцненню м’язів тазового дна та сфінктера, підтриманню еластичності стінки уретри та розслабленню стінки сечового міхура.

Аурілла сприяє зменшенню вираженості симптомів гіперактивного сечового міхура шляхом структурного покращення функцій сечового міхура та функції сфінктеру сечового міхура.

Аурілла сприяє зменшенню «підтікань» в тому числі й випадкових та зниженню частоти позивів до сечовипускання, а також ургентних позивів до сечовипускання.