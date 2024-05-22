Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечникуБактіол дуо (Bactiol duo)

Бактіол дуо (Bactiol duo) (555556) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Бактіол дуо (Bactiol duo)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
15 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
15 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику