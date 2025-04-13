Крем-бальзам стоп-пот (Stop sweat balm-cream)
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
Крем-бальзам стоп-пот інструкція із застосування
Склад
Вазелін, оксид цинку, церезин, жир свинячий, тальк, екстракти горіха волоського, кори дуба, чебрецю, листя суниці, пелюсток троянди, подорожника, ромашки, віск бджолиний, розчин морської солі.
Спосіб застосування
Невелику кількість крем-бальзаму нанести на сухі і чисті проблемні ділянки шкіри і дати вбратися. Застосовувати в міру необхідності.