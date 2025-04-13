Засоби з догляду за шкірою ніг

Крем-бальзам від тріщин для стоп (Anti-cracked foot balm)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД ТРІЩИН ДЛЯ СТОП 10 г №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 33,00 грн
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Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020

Крем-бальзам від тріщин для стоп інструкція із застосування

Склад

Парфюмированное масло, церезин, парафін, екстракт софори японської, екстракт ромашки, гліцерин, екстракти звіробою і календули, віск бджолиний, ланолін, вітаміни А і Е, ефірні масла лаванди, розмарину.

Спосіб застосування

На вимиті ноги нанести крем-бальзам і втерти в шкіру стоп, огрубіли або потріскалися. Застосовувати до повного загоєння шкіри.