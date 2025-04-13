Крем-бальзам від тріщин для стоп (Anti-cracked foot balm)
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
Крем-бальзам від тріщин для стоп інструкція із застосування
Склад
Парфюмированное масло, церезин, парафін, екстракт софори японської, екстракт ромашки, гліцерин, екстракти звіробою і календули, віск бджолиний, ланолін, вітаміни А і Е, ефірні масла лаванди, розмарину.
Спосіб застосування
На вимиті ноги нанести крем-бальзам і втерти в шкіру стоп, огрубіли або потріскалися. Застосовувати до повного загоєння шкіри.