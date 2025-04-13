Крем-бальзам від мозолів і натоптишів (Cream-balm for calluses and corns)
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
Крем-бальзам від мозолів і натоптишів інструкція із застосування
Склад
Вазелін, церезин, ланолін, молочна кислота, екстракти чистотілу і кульбаби, кислота саліцилова, віск бджолиний, ефірні олії лаванди, розмарину і евкаліпта.
Спосіб застосування
Після гарячої ванни для ніг ретельно висушити уражену ділянку, нанести в області мозолів і натоптишів крем-бальзам, дати повністю вбратися. Тривалість лікування залежить від отриманих результатів.