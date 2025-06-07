Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте

Крем Захист обличчя та рук всесезонний (All-season face and hand protection cream)

КРЕМ "ЗАХИСТ ОБЛИЧЧЯ ТА РУК. ВСЕСЕЗОННИЙ" тм "Карпатська сила" 100 мл №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Еколєк
Форма випуску
Тм "карпатська сила"
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/25324 від 04.11.2020