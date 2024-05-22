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Вітаміни для жінок Єва (Vitamins for women Eva) (543413) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітаміни для жінок Єва (Vitamins for women Eva)
Ціна в місті Київ
від 999,00 грн
Без рецепта
90 шт від 999,00 грн
В наявності в 36 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
2.3.1 Дієтичні добавки, що містять йод і фолієву кислоту