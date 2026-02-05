Колекція ефірних масел ДОМАШНІЙ ЗАТИШОК складається з 3 солодких та зігріваючих олій ванілі, аніса, кориці, які викличуть розслаблюючу та радісну атмосферу у вашому домі. Вони зменшують стрес і занепокоєння, сильно заспокоюючи і піднімаючи дух і тіло. Кожний з ароматів допомагає відчувати спокій затишок оселі. Саме аромати з набору є найулюбленійшими ароматами як чоловіків так і жінок. Саме ці аромати повертають нас додому, тому що це аромати нашого дитинства та батьківського дому. Олії аніса, кориці та ванілі створюють ідеальний настрій для вас обох. Залишайтеся спокійними та затишними вдома, будьте спокусливими — відчуйте повне розслаблення. Використовуйте олії для свічок або застосовуйте їх додавши в засоби для тіла, щоб наповнитися солодкими відчуттями, розкрийте свої приховані бажання та привабливість. Залиште турботи позаду — використовуйте ефірну олію для прийняття ванн або душа, щоб послабити напруги. Аромат ефірної олії на подушках також знімає стрес.