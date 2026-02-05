Набір ефірних олій Домашній затишок (Set of essential oils Home comfort)
Набір ефірних олій Домашній затишок інструкція із застосування
Набір ефірних олій Домашній затишок
Колекція ефірних масел ДОМАШНІЙ ЗАТИШОК складається з 3 солодких та зігріваючих олій ванілі, аніса, кориці, які викличуть розслаблюючу та радісну атмосферу у вашому домі. Вони зменшують стрес і занепокоєння, сильно заспокоюючи і піднімаючи дух і тіло. Кожний з ароматів допомагає відчувати спокій затишок оселі. Саме аромати з набору є найулюбленійшими ароматами як чоловіків так і жінок. Саме ці аромати повертають нас додому, тому що це аромати нашого дитинства та батьківського дому. Олії аніса, кориці та ванілі створюють ідеальний настрій для вас обох. Залишайтеся спокійними та затишними вдома, будьте спокусливими — відчуйте повне розслаблення. Використовуйте олії для свічок або застосовуйте їх додавши в засоби для тіла, щоб наповнитися солодкими відчуттями, розкрийте свої приховані бажання та привабливість. Залиште турботи позаду — використовуйте ефірну олію для прийняття ванн або душа, щоб послабити напруги. Аромат ефірної олії на подушках також знімає стрес.
Склад
- Ефірна олія ванільна 10мл
- Ефірна олія анісова 10мл
- Ефірна олія кориці 10мл
Властивості
- Усувають депресивний стан, веселять, зігрівають.
- Створюють творчий настрій
Призначення
Косметологія, ароматерапія
Ароматизація приміщень
4–7 крапель додати в аромалампу, заправлену водою і запалити свічку. Тривалість процедури 20–40 хвилин.
Прийняття ванни
Розвести 3–5 крапель ефірної олії в 2 столових ложках морської солі, молока або меду, отриману суміш додати в воду (37–38 °С).
Тривалість процедури 10–15 хв.
Масаж
У рослинну олію (мигдальну, персикових кісточок, виноградних кісточок або іншу) додати одне або кілька ефірних олій (на 10 мл рослинної олії 3–5 крапель ефірної).
Збагачення косметичних засобів
3–5 крапель ефірної олії додати в крем, тонік, молочко, шампунь, бальзам.
Попередження
Тільки для зовнішнього застосування. Самолікування може нашкодити вашому здоров’ю. Інформація надана виключно з ознайомлюючою метою.