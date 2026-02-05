Набір ефірних олій Соковитий Цитрус складається з 4 радісних та піднесених олій, які викличуть освіжаючу атмосферу у вашому домі! До нього входять олії апельсину, лемонграсу, грейпфруту, лимону.

Ці чудові, солодкі, екзотичні аромати фруктів, які надають енергію, збалансовують емоції, піднімають настрій та допомагають відчути легкість та приємне блаженство!

Цей набір ефірних олій є ідеальним вибором для ароматизації повітря, виготовлення саморобних свічок та мила, є невід’ємною складовою для прийняття банних процедур ванн.

Відновіть свій настрій та самопочуття — поєднуйте наші олії з вашими індивідуальними потребами, щоб підтримувати розслаблений настрій, знімати стрес чи тривогу, сприяти глибшому сну, очищати повітря від неприємних запахів або просто створювати спокійну атмосферу для друзів чи гостей.

Красиво продуманий набір — у комплекті з приголомшливими ароматами цитрусу може бути подарунком на день народження, День матері, для когось особливого у вашому житті та людей полюбляючих сауну.