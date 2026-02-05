Набір ефірних олій Соковитий цитрус (Set of essential oils Juicy citrus)
Набір ефірних олій Соковитий цитрус інструкція із застосування
Набір ефірних олій Соковитий Цитрус складається з 4 радісних та піднесених олій, які викличуть освіжаючу атмосферу у вашому домі! До нього входять олії апельсину, лемонграсу, грейпфруту, лимону.
Ці чудові, солодкі, екзотичні аромати фруктів, які надають енергію, збалансовують емоції, піднімають настрій та допомагають відчути легкість та приємне блаженство!
Цей набір ефірних олій є ідеальним вибором для ароматизації повітря, виготовлення саморобних свічок та мила, є невід’ємною складовою для прийняття банних процедур ванн.
Відновіть свій настрій та самопочуття — поєднуйте наші олії з вашими індивідуальними потребами, щоб підтримувати розслаблений настрій, знімати стрес чи тривогу, сприяти глибшому сну, очищати повітря від неприємних запахів або просто створювати спокійну атмосферу для друзів чи гостей.
Красиво продуманий набір — у комплекті з приголомшливими ароматами цитрусу може бути подарунком на день народження, День матері, для когось особливого у вашому житті та людей полюбляючих сауну.
Склад набору
- Лимонна ефірна олія 10 мл
- Грейпфрутова ефірна олія 10 мл
- Апельсинова ефірна олія 10 мл
- Лемонграсова ефірна олія 10 мл
Властивості
- Позитивно впливає на нервову систему;
- Є профілактикою стресів;
- Зміцнює імунітет;
- Благотворно впливає на органи дихання, кровообіг, шкіру
- Оптимізують обмінні процеси
Призначення
Косметологія, ароматерапія, ароматерапія в лазні і сауні
Ароматизація приміщень
4–7 крапель додати в аромалампу, заправлену водою і запалити свічку. Тривалість процедури 20–40 хвилин.
Прийняття ванни
Розвести 3–5 крапель ефірної олії в 2 столових ложках морської солі, молока або меду, отриману суміш додати в воду (37–38 ° С).
Тривалість процедури 10–15 хв.
Масаж
У рослинну олію (мигдалеву, персикових кісточок, виноградних кісточок або іншу) додати одну або кілька ефірних олій
(На 10 мл рослинної олії 3–5 крапель ефірної).
Збагачення косметичних засобів
3–5 крапель ефірної олії додати в крем, тонік, молочко, шампунь, бальзам.
Попередження
Тільки для зовнішнього застосування. Самолікування може нашкодити вашому здоров’ю. Інформація надана виключно з ознайомчою метою.