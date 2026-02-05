В набір ефірних олій Хвойний Ярмарок входить: ефірна олія кедра,ялицева,ялівцева,сосни сибірської. Кедр, ялівець, ялиця, сосна сибірська це основні аромати що традиційно використовують не тільки в сауні та лазні, а ще і полюбляють наповнювати ними повітря оселі.

Ефірна олія хвойних відновлють душевну рівновагу, усувають песимізм, стимулють розумову діяльність і пам’ять, усувають втому, відновлють сили після стресів і хвороб, зміцнюють імунітет.

Олії хвойних цікаво використовувати при виготовлені мила, бомбочок для ванн, а також додавати в шампуні та гелі для тіла.

Використовуйте їх в дифузорах або аромалампах та змішуйте самостійно для отримання єксклюзивного аромату.

З легким паром!