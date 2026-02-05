Набір ефірних олій Хвойний ярмарок (Pine fair essential oils set)
Набір ефірних олій Хвойний ярмарок інструкція із застосування
Набір ефірних олій Хвойний ярмарок
В набір ефірних олій Хвойний Ярмарок входить: ефірна олія кедра,ялицева,ялівцева,сосни сибірської. Кедр, ялівець, ялиця, сосна сибірська це основні аромати що традиційно використовують не тільки в сауні та лазні, а ще і полюбляють наповнювати ними повітря оселі.
Ефірна олія хвойних відновлють душевну рівновагу, усувають песимізм, стимулють розумову діяльність і пам’ять, усувають втому, відновлють сили після стресів і хвороб, зміцнюють імунітет.
Олії хвойних цікаво використовувати при виготовлені мила, бомбочок для ванн, а також додавати в шампуні та гелі для тіла.
Використовуйте їх в дифузорах або аромалампах та змішуйте самостійно для отримання єксклюзивного аромату.
З легким паром!
Склад набору
- Кедрова ефірна олія 10 мл
- Яліцева ефірна олія 10 мл
- Ялівцева ефірна олія 10 мл
- Сосни сибірської ефірна олія 10 мл
Властивості
- Відновлює душевну рівновагу при стресах;
- Усуває головний біль;
- Зміцнює імунітет;
- Має противірусну та імуностимулюючу дію;
- Надає антисептичну, протизапальну, відхаркувальну дію;
- Підвищує пружність шкіри, омолоджує.
Призначення
Косметологія, ароматерапія, ароматерапія в лазнях і саунах.
Ароматизація приміщень
4–7 крапель додати в аромалампу, заправлену водою і запалити свічку. Тривалість процедури 20 — 40 хвилин.
Прийняття ванни
Розвести 3–5 крапель ефірної олії в 2 столових ложках морської солі, молока або меду, отриману суміш додати в воду (37–38 ° С).
Тривалість процедури 10–15 хв.
Масаж
У рослинну олію (мигдальну, персикових кісточок, виноградних кісточок або іншу) додати одне або кілька ефірних олій (на 10 мл рослинної олії 3–5 крапель ефірної).
Збагачення косметичних засобів
3–5 крапель ефірної олії додати в крем, тонік, молочко, шампунь, бальзам.
Лазня і сауна
5–10 крапель розвести в ємності з водою, окропити розчином лавки, стіни, камені. Також можна поставити ємність з водою і ефірними оліями на верхню полицю в лазні чи сауні. Перед застосуванням важливо перевірити індивідуальну чутливість організму до ефірних олій.
Як це зробити:
1. Запах.
Якщо при вдиханні Вам подобається запах ефірної олії, і він не викликає дихального дискомфорту, супроводжуючого кашлем, задишкою, запамороченням, то даний продукт можна застосовувати при ароматизації приміщень, в сауні та ін.
2. Чутливість шкіри.
Розчиніть 1 краплю ефірної олії в 1 чайній ложці рослинної олії і нанесіть суміш на шкіру зап’ястя або ліктьового згину. якщо через
15–40 хвилин на шкірі не з’явилися почервоніння і свербіж, то цю олію можна використовувати для зовнішнього застосування.
Попередження
Тільки для зовнішнього застосування. Самолікування може нашкодити вашому здоров'ю. Інформація надана виключно з ознайомлюючою метою.