Набір ефірних олій Блаженство (Bliss essential oil set)
Набір ефірних олій Блаженство
КОМПЛЕКТ Блаженство- Поєднує 3 найпопулярніші олії для сприяння миру та спокою в будь-який час і в будь-якому місці.
У комплект входять олії Лаванди, Меліси, Iланг-ілангова що забезпечують безліч ароматів для природного розслаблення душі. Просто додавши кілька крапель олії в дифузор, щоб розпочати ароматну подорож, насолоджуйтесь часом, оточуючи себе чудово втішним ароматом.
ПЕРЕВАГИ — Ароматерапія — це давня і заповітна традиція. Може використовуватися в дифузорах для вдихання свіжого повітря в кімнату або для насолоди ароматами, які розслаблюють або стимулюють ваш розум. Розтопіть стрес і напругу в одну мить за допомогою простої краплі.
ЧИСТА, БЕЗПЕЧНА АЛЬТЕРНАТИВА — представляє безпечну, природну альтернативу токсичним штучним аерозольним спреям або брудним свічкам. Якщо ви стурбовані тим, щоб у вашому домі було чисто, ми настійно рекомендуємо кинути в суміш кілька ефірних масел!
Відчуйте БЛАЖЕНСТВО перебувючи у сауні або лазні.
Склад
- Ефірна олія лаванди 10мл
- Ефірна олія меліси 10мл
- Ефірна олія іланг-іланга 10мл
Властивості
- Заспокоюють при нервозності, безсонні, дратівливості
- Аромаолії усувають симптоми перевтоми
- Стимулюють мозковий кровообіг, покращують пам’ять і увагу
- Підвищують опірність організму до інфекційних захворювань
- Противірусний та антибактеріальний засіб
Призначення
Косметологія, ароматерапія
Ароматизація приміщень
4–7 крапель додати в аромалампу, заправлену водою і запалити свічку. Тривалість процедури 20–40 хвилин.
Прийняття ванни
Розвести 3–5 крапель ефірної олії в 2 столових ложках морської солі, молока або меду, отриману суміш додати в воду (37–38 °С).
Тривалість процедури 10–15 хв.
Масаж
У рослинну олію (мигдальну, персикових кісточок, виноградних кісточок або іншу) додати одне або кілька ефірних олій (на 10 мл рослинної олії 3–5 крапель ефірної).
Збагачення косметичних засобів
3–5 крапель ефірної олії додати в крем, тонік, молочко, шампунь, бальзам.
Сауна і лазня
5–10 крапель розвести в ємності з водою, окропити розчином лавки, стіни, камені. Також можна поставити ємність з водою і ефірними оліями на верхню полицю в бані чи сауні. Перед застосуванням важливо перевірити індивідуальну чутливість організму до ефірних олій.
Як це зробити:
1. Запах.
Якщо при вдиханні Вам подобається запах ефірної олії, і він не викликає дихального дискомфорту, супроводжуючого кашлем, задишкою, запамороченням, то даний продукт можна застосовувати при ароматизації приміщень, в сауні та ін.
2. Чутливість шкіри.
Розчиніть 1 краплю ефірної олії в 1 чайній ложці рослинної олії і нанесіть суміш на шкіру зап’ястя або ліктьового згину. Якщо через 15–40 хвилин на шкірі не з’явилися почервоніння і свербіж, то цю олію можна використовувати для зовнішнього застосування.
Попередження
Тільки для зовнішнього застосування. Самолікування може нашкодити вашому здоров’ю. Інформація надана виключно з ознайомчою метою.