КОМПЛЕКТ Блаженство- Поєднує 3 найпопулярніші олії для сприяння миру та спокою в будь-який час і в будь-якому місці.

У комплект входять олії Лаванди, Меліси, Iланг-ілангова що забезпечують безліч ароматів для природного розслаблення душі. Просто додавши кілька крапель олії в дифузор, щоб розпочати ароматну подорож, насолоджуйтесь часом, оточуючи себе чудово втішним ароматом.

ПЕРЕВАГИ — Ароматерапія — це давня і заповітна традиція. Може використовуватися в дифузорах для вдихання свіжого повітря в кімнату або для насолоди ароматами, які розслаблюють або стимулюють ваш розум. Розтопіть стрес і напругу в одну мить за допомогою простої краплі.

ЧИСТА, БЕЗПЕЧНА АЛЬТЕРНАТИВА — представляє безпечну, природну альтернативу токсичним штучним аерозольним спреям або брудним свічкам. Якщо ви стурбовані тим, щоб у вашому домі було чисто, ми настійно рекомендуємо кинути в суміш кілька ефірних масел!

Відчуйте БЛАЖЕНСТВО перебувючи у сауні або лазні.