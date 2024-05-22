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Гарлім (Garlim) (527550) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Гарлім (Garlim)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули м'які желатинові
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обміну