дієтична добавка БіолітPRO може бути рекомендована у якості джерела електролітів (калію, натрію, хлоридів) з метою підтримки та відновлення водно-електролітної рівноваги при станах організму, що супроводжуються зневодненням та підвищеним ризиком порушень балансу кишкової мікрофлори: теплові та фізичні навантаження, що призводять до інтенсивного потовиділення; недостатнє вживання води; під час подорожей, коли змінюється склад природньої мікрофлори ШКТ.

У дієтичній добавці БіолітPRO електроліти поєднані із пробіотичними дріжджами, що сприяють здоровому балансу мікрофлори кишечнику для підтримки здорового травлення. Цей тип дріжджів стійкий до дії шлункового соку. Потрапивши у кишечник, він захищає корисну мікробіоту та підтримує імунну функцію.

Рекомендована щоденна порція містить:



Інгредієнт 1 саше 5,5 г (g) 2 саше 11,0 г (g) Хлориди 425,5 мг (mg) 851,0 мг (mg) Натрій 275,9 мг (mg) 551,8 мг (mg) Калій 160,0 мг (mg) 320,0 мг (mg) Глюкоза 2 882,6 мг (mg) 5 765,1 мг (mg) Цитрати 258,7 мг (mg) 517,4 мг (mg) Saccharomyces boulardii (ліофілізат) 200,0 мг (mg)

4×109 КУО (CFU)* 400,0 мг (mg)

8×109 КУО (CFU)*

*КУО – колонієутворюючі одиниці

Спосіб споживання та рекомендована кількість для щоденного споживання:

дітям віком від 3 до 12 років: 1 саше на добу або за рекомендацією лікаря;

дітям віком від 12 років та дорослим: по 1 саше 2 рази на добу або за рекомендацією лікаря.

Розчинити вміст саше в 200 мл (ml) кип’яченої, охолодженої води, ретельно перемішати. Вжити відразу після розчинення.

Після розчинення пакетика на дні напою може залишитися осад. Не слід хвилюватися, якщо не весь порошок розчиниться, це характерно для продукту і не є його недоліком.

Об’єм води повинен бути не менше 200 мл (ml).

Рекомендований термін споживання — 7 діб або визначається лікарем індивідуально.