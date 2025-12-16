Київ
пластирі хірургічні
Лейкопластир хірургічний Медіпор
3 препарати
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ MEDIPORE™ HА М'ЯКИЙ НЕТКАНІЙ ОСНОВІ З ЛАЙНЕРОМ
5 см х 10 м 2991/1 №1
3M Poland
від
215,60
грн
в 2 аптеках
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ MEDIPORE™ HА М'ЯКИЙ НЕТКАНІЙ ОСНОВІ З ЛАЙНЕРОМ
15 см х 10 м 2991/3 №1
3M Poland
Немає в наявності
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ MEDIPORE™ HА М'ЯКИЙ НЕТКАНІЙ ОСНОВІ З ЛАЙНЕРОМ
10 см х 10 м 2991/2 №1
3M Poland
Немає в наявності
Форма випуску
10 см х 10 м
15 см х 10 м
5 см х 10 м
Київ
від
215,60
грн
Характеристики
Виробник
3M Poland
Медичні вироби
пластирі хірургічні
Форма випуску
5 см х 10 м
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
