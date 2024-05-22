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Віта-стрункая (Vita-strunkaj) (501561) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Віта-стрункая (Vita-strunkaj)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
40 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
40 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі