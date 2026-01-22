Інші засоби з догляду за слизовими оболонками

Максеффект з прополісом (Max effect with propolis)

МАКСЕФЕКТ (тм MAXEFFECT) З ПРОПОЛІСОМ спрей для горла 30 мл №1
від 75,60 грн
Виробник
Грін Фарм Косметик
Форма випуску
Спрей для горла
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Реєстрація
12.2-18-1/5433 від 23.03.2021