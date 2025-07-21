Київ
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Ціни
Засоби з догляду за шкірою ніг
Крем П'яти в порядку (Cream Heels are ok)
Ціни в
Київ
від
83,20
грн
В 21 аптеці
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Характеристики
Виробник
Георг Біосистеми
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
2.2. Засоби з догляду за шкірою ніг
Реєстрація
05.03.02-04/22469 від 27.05.2015
Ціни в
Київ
від
83,20
грн
В 21 аптеці
Знайти в аптеках
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