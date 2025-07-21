Засоби з догляду за шкірою ніг

Крем П'яти в порядку (Cream Heels are ok)

КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "NATURE.MED. П'ЯТИ В ПОРЯДКУ" 150 мл №1
Ціни в Київ
від 83,20 грн
В 21 аптеці
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Характеристики
Виробник
Георг Біосистеми
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
05.03.02-04/22469 від 27.05.2015