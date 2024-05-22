Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїВітамак (Vitamac)

Вітамак (Vitamac) (494939) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
Вітамак (Vitamac)
Ціна в місті Київ
від 233,53 грн
Без рецепта
30 шт від 233,53 грн
В наявності в 44 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії