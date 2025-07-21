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Засоби для ванни та душу
Крем-гель для душу Любов (Cream shower gel Love)
Ціни в
Київ
від
355,86
грн
В 14 аптеках
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Характеристики
Виробник
Weleda
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
11 Засоби для ванни та душу
Реєстрація
12.2-18-3/3815 від 03.03.2021
Ціни в
Київ
від
355,86
грн
В 14 аптеках
Знайти в аптеках
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