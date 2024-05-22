Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодоранти для чоловіківДезодорант-антиперспірант чоловічий (Antiperspirant-deodorant for men) Дезодорант-антиперспірант чоловічий (Antiperspirant-deodorant for men) (481928) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 108,76 грн Без рецепта 1 шт від 108,76 грн 1 шт від 83,60 грн В наявності в 14 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Байєрсдорф Форма випуску Спрей Об'єм 150 мл Косметичні засоби 2.6.2. Дезодоранти для чоловіків