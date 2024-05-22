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Дезодорант-антиперспірант чоловічий (Antiperspirant-deodorant for men) (481928) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Дезодорант-антиперспірант чоловічий (Antiperspirant-deodorant for men)
Ціна в місті Київ
від 108,76 грн
Без рецепта
1 шт від 108,76 грн 1 шт від 83,60 грн
В наявності в 14 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Спрей
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
2.6.2. Дезодоранти для чоловіків