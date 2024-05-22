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Ангіплант (Angiplant) (480081) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Ангіплант (Angiplant)
Ціна в місті Київ
від 64,10 грн
Без рецепта
16 шт від 64,10 грн 1 шт від 153,20 грн 24 шт від 148,40 грн 24 шт від 130,70 грн 15 шт Немає в наявності 15 шт Немає в наявності
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В наявності в 232 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
16 шт.
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання