Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів диханняАнгіплант (Angiplant) Ангіплант (Angiplant) (480081) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 64,10 грн Без рецепта 16 шт від 64,10 грн 1 шт від 153,20 грн 24 шт від 148,40 грн 24 шт від 130,70 грн 15 шт Немає в наявності 15 шт Немає в наявності Більше +3 В наявності в 232 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ІЛАН ФАРМ Кількість штук в упаковці 16 шт. Дієтичні добавки 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання