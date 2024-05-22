Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейБустер для шкіри навколо очей (Booster for the skin around the eyes) Бустер для шкіри навколо очей (Booster for the skin around the eyes) (468346) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 213,22 грн Без рецепта 1 шт від 213,22 грн В наявності в 6 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей