Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам для волосся Др. Санте детокс хеір (Balm for hair Dr. Sante Detox hair) Бальзам для волосся Др. Санте детокс хеір (Balm for hair Dr. Sante Detox hair) (467359) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 66,64 грн Без рецепта 1 шт від 66,64 грн В наявності в 12 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа ФФ Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)