Харків
Про товар
Ціни
Засоби по догляду за шкірою рук
Маска тканинна для рук (Cloth mask for hands)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
44,99
грн
В 80 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Guangzhou Unique Bio-technology Co
Косметичні засоби
2.1. Засоби по догляду за шкірою рук
Форма випуску
Живильна
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
44,99
грн
В 80 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Знайдіть Маска тканинна для рук в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню