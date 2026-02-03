перед початком роботи виріб необхідно зібрати. Перш ніж почати користуватися виробом, слід прочитати розділи Складові частини та Експлуатація і ознайомитися з порядком його збирання.

Експлуатація

Підготовка джерела живлення . Джерелом живлення виробу можуть бути батарейки чи портативний зарядний пристрій, підключений через кабель USB.

Використання кабелю USB. Слід звернути увагу, що кабель USB має роз’єм Micro-USB і розрахований на вихідну напругу 5 V (В).

Підключити кабель USB до основного блока і портативного зарядного пристрою (power bank). Портативний зарядний пристрій не входить у комплект виробу.

Встановлення батарейок. Слід мати на увазі, що у виробі не можна використовувати акумулятори!

1. Відкрити кришку батарейного відсіку.

2. Вставити батарейки, дотримуючись належної полярності (+ і –) згідно з позначками на батарейках.

3. Закрити кришку батарейного відсіку.

У разі використання алкалінових батарейок виробом можна користуватися приблизно 3 дні при використанні 30 хв щоденно.

Якщо індикатор кнопки живлення світиться червоним світлом, це означає, що заряд батарейок скоро закінчиться. Слід замінити обидві батарейки новими.

Заповнення терапевтичним засобом

1. Відкрити небулайзерну камеру.

2. Наповнити її терапевтичним засобом. Влити терапевтичний засіб. Максимальна місткість небулайзерної камери становить 8 ml (мл).

3. Щільно закрити небулайзерну камеру. Інакше під час користування з неї можуть вилітати бризки терапевтичного засобу.

Терапевтичний засіб можна наливати безпосередньо в зібраний виріб або в небулайзерну камеру окремо. Щоб налити терапевтичний засіб окремо в небулайзерну камеру, слід витягнути її з основного блока і влити в неї терапевтичний засіб. Після цього щільно закрити небулайзерну камеру і встановити її в основний блок.

Розібрати небулайзерну камеру.

Натиснути кнопку, позначену словом «PUSH».

Утримуючи кнопку «PUSH», витягнути небулайзерну камеру.

Встановити небулайзерну камеру на місце. Небулайзерна камера фіксується з чітким клацанням.

4. Встановити інгаляційну маску чи загубник.

Використовувати інгаляційну маску для дітей віком молодше 5 років. Користування загубником є досить складним для дітей, а також існує ризик проковтування загубника чи інших дрібних деталей.

Проведення інгаляції

1. Тримаючи основний блок рукою, почати інгаляцію.

Кнопка живлення буде підсвічуватися зеленим кольором під час розпилення.

Якщо на внутрішній поверхні головки небулайзерної камери збереться забагато терапевтичного засобу чи слини, вимкнути живлення і зібрати рідину чистою марлею.

Якщо засіб для терапії має високу поверхневу активність, він може просочуватися через металеву сітку.

Зібрати терапевтичний засіб чи слину.

Увага! Не вставляти в металеву сітку ватні палички чи тонкі предмети. Це призведе до пошкодження і виходу з ладу металевої сітки.

• Якщо терапевтичний засіб має високу поверхневу активність або в’язкість, наприклад солюбілізатори або відхаркувальні засоби, ступінь розпилення може знижуватися.

• Ступінь розпилення може знизитися, якщо терапевтичний засіб має низьку температуру.

• Під час роботи може виникати металевий звук, це не є несправністю.

2. Закінчивши інгаляцію, вимкнути небулайзер, натиснувши кнопку живлення.

Якщо для живлення використовується кабель USB, слід витягнути його з гнізда портативного зарядного пристрою (див. Підготовка джерела живлення).

Чищення виробу

Увага! Після використання слід обов’язково очистити виріб та скласти для зберігання.

1. Зняти з основного блока додаткові деталі. Зняти з основного блока інгаляційну маску чи загубник, а також небулайзерну камеру.

2. Вилити залишки терапевтичного засобу. Відкрити небулайзерну камеру та вилити з неї терапевтичний засіб.

3. Добре вимити деталі у воді. Вимити у воді інгаляційну маску чи загубник, а також небулайзерну камеру.

Якщо терапевтичний засіб має високу поверхневу активність або в’язкість, наприклад солюбілізатори або відхаркувальні засоби, ретельно вимити металеву сітку, оскільки такі засоби часто на ній залишаються.

Не доторкатися безпосередньо до металевої сітки, інакше вона може зазнати пошкодження і стане непридатною для використання.

4. Ретельно просушити деталі.

Вимивши деталі, негайно витерти із них воду чистою марлею та ретельно висушити.

Сушіння металевої сітки має відбуватися природним шляхом.

Загальна рекомендація: в жодному разі не витирати воду тканиною. Пил чи волокна, які залишаться на металевій сітці, можуть погіршити розпилення.

5. Витерти наліт із основного модуля.

Електроди мають бути чистими і сухими.

6. Після складання виробу зберігати його в чистому місці.

Дезінфекція . Загубник та інгаляційна маска знаходяться в безпосередньому контакті з користувачем, тому слід тримати їх у чистоті.

Використовувати 75% р-н медичного спирту для очищення загубника та інгаляційної маски протягом не менше 3 хв, після чого висушити їх та зберігати в чистому місці.

Заміна небулайзерної камери . Зазвичай небулайзерною камерою можна користуватися приблизно один рік (за умови використання протягом 30 хв щодня). Однак цей термін може бути значно меншим залежно від умов використання. Також небулайзер може зовсім або майже зовсім припинити розпилювати рідину. У таких випадках необхідно замінити небулайзерну камеру.

Використання функції Bluetooth (за наявності)

1. Витягнути ізоляційну смужку, час використання виробу не може бути записаний, якщо ізоляційна смужка не знята.

2. При увімкненні виробу функція Bluetooth буде активована автоматично. Можна використовувати додаток для підключення мобільного телефону до виробу за допомогою функції Bluetooth і дотримуватися внутрішніх інструкцій програми для керування дозуванням. Зв’язок з Bluetooth можна розірвати, закривши мобільний додаток або вимкнувши виріб.

Примітка. Функція Bluetooth є додатковою опцією та не є обов’язковою. Мобільний додаток доступний на вебсайті: www.vapohealth.com. За більш детальною інформацією звертатися до уповноваженого представника в Україні, ТОВ «Юрія-фарм».

Утилізація. Цей виріб містить матеріали, які можна використовувати повторно, тому забороняється його утилізація разом із побутовим сміттям. Цей виріб потрібно здавати до спеціалізованих приймальних пунктів з переробки відпрацьованого електричного й електронного обладнання. Для отримання більш детальної інформації слід звернутися до місцевих уповноважених органів.