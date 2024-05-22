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Голки атравматичні з ПГА-рапід плетені (Atraumatic needles with PGA-rapid, braided) (449052) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
Голки атравматичні з ПГА-рапід плетені (Atraumatic needles with PGA-rapid, braided)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
4/0 (1,5)
Медичні вироби
нитка полігліколідна