Медичні виробиШовний матеріалШовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)нитка полігліколіднаГолки атравматичні з ПГА-рапід плетені (Atraumatic needles with PGA-rapid, braided) Голки атравматичні з ПГА-рапід плетені (Atraumatic needles with PGA-rapid, braided) (449052) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Опусмед Форма випуску 4/0 (1,5) Медичні вироби нитка полігліколідна