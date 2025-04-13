Шампуні

Альфакейд PSO шампунь (Alphacade PSO shampoo)

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКЕЙД PSO тм ITEM 200 мл проти важких форм лупи №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 513,36 грн
В 18 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби