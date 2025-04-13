Київ
Про товар
Ціни
Шампуні
Альфакейд PSO шампунь (Alphacade PSO shampoo)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
513,36
грн
В 18 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
3.3.1. Шампуні
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
513,36
грн
В 18 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню