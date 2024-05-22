механізм дії.

Вакцина АстраЗенека проти COVID-19 — це моновалентна вакцина, що містить один рекомбінантний, реплікаційно-дефектний аденовірусний вектор шимпанзе (ChAdOxl), що кодує S-глікопротеїн SARS-CoV-2. Після введення S-глікопротеїн SARS-CoV-2 експресується локально, стимулюючи відповідь нейтралізуючих антитіл та клітинну імунну відповідь.

Клінічна ефективність.

Проміжний аналіз об’єднаних даних досліджень COVOOl, COV002, COW03 та COV005

Вакцину АстраЗенека проти COVID-19 оцінювали, ґрунтуючись на результатах проміжного аналізу об’єднаних даних чотирьох поточних рандомізованих сліпих контрольованих клінічних досліджень: дослідження COVOOl фази І/ІІ серед здорових дорослих осіб віком 18-55 років у Великобританії; дослідження COV002 фази ІІ/ІІІ серед дорослих осіб >18 років (включно з особами похилого віку) у Великобританії; дослідження COV003 фази III серед дорослих осіб віком > 18 років (включно з особами похилого віку) у Бразилії; та дослідження COV005 фази І/ІІ серед дорослих осіб віком 18-65 років у Південній Африці. У дослідження не включали учасників із важкими та/або неконтрольованими серцево-судинними, шлунково-кишковими, печінковими, нирковими, ендокринними/метаболічними та неврологічними захворюваннями, а також осіб із вираженою імуносупресією. Для оцінювання безпеки та ефективності проти COVID-19 за всіма учасниками планують спостерігати протягом 12 місяців.

На підставі попередньо визначених критеріїв проміжного аналізу ефективності у дослідженнях COV002 та COV003 було зафіксовано перевищення порогу > 5 вірусологічно підтверджених випадків COVID-19 на одне дослідження і, отже, їх результати були включені до аналізу оцінки ефективності; дані досліджень COVOOl та COV005 було виключено з аналізу.

У аналізі зведених даних оцінки ефективності (COV002 та COV003) учасники віком >18 років отримували дві дози Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 (N=5,807) або контрольного препарату (менінгококової вакцини або фізіологічного розчину) (N=5,829). Учасники, які були рандомізовані до групи Вакцини АстраЗенека проти COVID-19, отримували або дві стандартні дози [СД] (5×1010 вч на дозу), або одну низьку дозу [НД] (2,2×1010 вч) і одну СД (5×1010 вч), що вводилися шляхом в/м ін’єкції.

Через обмеження логістичного характеру інтервал між дозою 1 та дозою 2 становив 4-26 тижнів. Інтервал між введенням доз був більшим у групі НДСД у порівнянні з групою СДСД (71% і 25% учасників, які отримували другу дозу через >12 тижнів, для груп НДСД та СДСД відповідно).

Вихідні демографічні показники серед осіб групи Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 та осіб контрольної групи були добре збалансованими. У аналізі зведених даних серед учасників, які отримували Вакцину АстраЗенека проти COVID-19, 94,1% були віком 18-64 років (5,9% учасників — віком від 65 років); 60,7% мали жіночу стать; 82,8% були особами європеоїдної раси, 4,6% — монголоїдної та 4,4% — негроїдної раси. Загалом 2070 (35,6%) учасників мали принаймні одне існуюче супутнє захворювання (визначалось як ІМТ >30 кг/м2, серцево–судинні, респіраторні захворювання або цукровий діабет). На момент проведення проміжного аналізу медіана часу спостереження після введення дози 1 та дози 2 становила 4,7 місяця та місяця відповідно.

Остаточне підтвердження випадків розвитку COVID-19 виносила експертна комісія, яка також визначила тяжкість захворювання відповідно до шкали клінічного перебігу ВООЗ. Загалом 131 учасник мав вірусологічне підтвердження інфікування SARS-CoV-2 з наявністю принаймні одного симптому COVID-19 (об’єктивне підвищення температури тіла (визначається як >37,8 °С), кашель, задишка, аносмія або агевзія) протягом >15 днів після введення другої дози, при цьому вони не мали ознак попереднього інфікування SARS-CoV-2. Вакцина АстраЗенека проти СОУГО-19 достовірно знизила показник частоти розвитку COVID-19 порівняно з групою контролю.

Ефективність Вакцини АстраЗенека проти СОУІР-19а



Популяція Вакцина АстраЗенека проти COVID-19 Контроль Ефективність вакцини,% (95,84 % ДІ) N Кіл-ть випадків COVID-19b, п (%) N Кіл-ть випадків COVID-19b, п (%) Популяція первинного аналізу Загальна (СДСД + НДСД) 5807 30 (0,52) 5829 101 (1,73) 70,42

(54,84 - 80,63) Режим дозування, який реєструється СДСД 4440 27 (0,61) 4455 71(1,59) 62,10

(39,96 - 76,08) Дослідницький аналіз НДСД 1367 3 (0,22) 1374 30(2,18) 90,05

(65,84-97,10)

N — кількість учасників, включених до кожної групи; п — кількість учасників із підтвердженим явищем; ДІ — довірчий інтервал; НД — низька доза; СД — стандартна доза

аПервинна кінцева точка дослідження ґрунтувалася на підтверджених випадках розвитку COVID-19 в осіб віком від 18 років із початково серонегативним статусом, які отримували дві дози (СДСД або НДСД) та продовжували брати участь у дослідженні протягом > 15 днів після отримання другої дози.

ьВірусологічно підтверджене інфікування SARS-CoV-2 з наявністю принаймні одного симптому COVID- 19: об’єктивне підвищення температури тіла (визначається як >37,8 °С), кашель, задишка, аносмія або агевзія. Підтверджено експертною комісією.

Дані дослідницьких аналізів продемонстрували, що підвищена імуногенність була пов’язана з довшим інтервалом між введенням першої та другої доз (див. Таблицю 3 Імуногенність) і схожою тенденцією щодо ефективності. Довший інтервал між дозами може пояснити, принаймні частково, більш високі оцінки ефективності, зафіксовані у групі НДСД.

Рівень захисту, що забезпечує одна СД Вакцини АстраЗенека проти COVID-19, оцінювали шляхом дослідницького аналізу, що включав учасників, які отримали одну СД. З аналізу були виключені дані учасників, які на той час отримали другу дозу вакцини. У цій популяції ефективність вакцини з 22 дня після введення першої дози становила 71,30% (95% ДІ: 49,02 — 83,84 [15/6310 осіб в групі Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 та 52/6296 осіб в групі контролю]).

Вакцина АстраЗенека проти COVID-19 знижувала показник госпіталізації з приводу COVID-19 (ступінь тяжкості за класифікацією ВООЗ >4). Серед учасників, які отримували дві дози Вакцини АстраЗенека проти COVID-19, було зафіксовано 0 (0,0%; N=5 807) випадків госпіталізації з приводу COVID-19 (СДСД + НДСД, >15 днів після введення другої дози) у порівнянні з 5 випадками контрольної групи (0,09%; N=5829). Серед усіх учасників, які першою отримали СД, починаючи з 22 дня після дози 1, було зафіксовано 0 (0,0%, N=6,307) випадків госпіталізації з приводу COVID-19 в групі Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 порівняно з 9 випадками в контрольній групі (0,14%, N=6,297).

Серед учасників, які мали >1 супутнє захворювання, ефективність вакцини становила 73,43% [95% ДІ: 48,49 — 86,29]; 11 (0,53%) в групі Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 (N=2070) у порівнянні з 43 (2,02%) в групі контролю (N=2,113). Такий результат узгоджувався з результатом ефективності вакцини в загальній популяції учасників.

Кількість випадків COVID-19 серед учасників віком >65 років була занадто малою, щоб зробити висновки щодо ефективності вакцини. У цій субпопуляції ефективність вакцини встановлювалась за даними імуногенності, див. пункт нижче.

Імуногенність

Проміжний аналіз об’єднаних даних досліджень СОVООІ, СОV002, СОVООЗ та СОVООЗ

Після вакцинації учасників із початковим серонегативним статусом Вакциною АстраЗенека проти COVID-19, сероконверсію (визначається як збільшення концентрації антитіл, що зв’язуються з 8-глікопротеїном вірусу, у >4 рази від вихідного рівня) було виявлено у >98% учасників через 28 днів після введення першої дози і в >99% учасників через 28 днів після введення другої дози. Зростання концентрації антитіл, що зв’язуються з 8-глікопротеїном, було прямо пропорційно збільшенню інтервалу часу між введенням першої та другої доз (таблиця 3).

Як правило, схожі тенденції спостерігалися між аналізами на нейтралізуючі антитіла та антитіла, що зв’язуються з 8-глікопротеїном. Кореляція з імунологічним захистом не була встановлена, тому рівень імунної відповіді, яка забезпечує захист від COVID-19, невідомий.

Відповідь антитіл, що зв’язуються з S-глікопротеїном SARS CoV-2, на Вакцину АстраЗенека проти COVID-19 (СДСД)а



Популяція Вихідний рівень 28 днів після дози 1 28 днів після дози 2 GMT (95% ДІ) GMT (95% ДІ) GMT (95% ДІ) Загальна (N=882)

57,18

(52,8; 62,0) (N=817)

8386,46

(7758,6; 9065,1) (N=819)

29034,74

(27 118,2; 31 086,7) Інтервал введення <6 тижнів (N=481)

60,51

(54,1; 67,7) (N=479)

8734,08

(7883,1; 9676,9) (N=443)

22222,73

(20 360,50; 24 255,3) 6-8 тижнів (N=137)

58,02

(46,3; 72,6) (N=99)

7295,54

(5857,4; 9086,7) (N=116)

24363,10

(20 088,5; 29 547,3) 9-11 тижнів (N=110)

48,79

(39,6; 60,1) (N=87)

7492,98

(5885,1; 9540,2) (N=106)

34754,10

(30 287,2; 39 879,8) >12 тижнів (N=154)

52,98

(44,4; 63,2) (N=152)

8618,17

(7195,4; 10 322,3) (N=154)

63181,59

(55 180,1; 72 343,4)

N — кількість осіб, включених до кожної групи; GMT — середній геометричний титр; ДІ — довірчий інтервал; S — спайковий.

аІмунну відповідь оцінювали за допомогою мультиплексного імунологічного аналізу.

Рівень імунної відповіді серед учасників, які мали >1 супутню коморбідну патологію, узгоджувався з результатами загальної популяції.

Високі показники сероконверії спостерігались у дорослих осіб похилого віку (>65 років) після першої СД (97,8% [N=136, 95% ДІ: 93,7 — 99,5]) і другої СД (100,0% [N–111, 95% ДІ: 96,7 — NE]). Збільшення концентрації антитіл, що зв’язуються з Б-глікопротеїном, було чисельно нижчим в учасників віком >65 років (28 днів після другої СД: СМТ=20 727,02 [N=116, 95% ДІ: 17 646,6 — 24 345,2]) у порівнянні з учасниками віком 18-64 років (28 днів після другої СД: СМТ=30 695,30 [N=703, 95% ДІ: 28 496,2 — 33 064,1]). У більшості учасників >65 років інтервал між введенням доз становив <6 тижнів, що, можливо, стало причиною чисельно нижчого рівня титрів антитіл.

Серед учасників із вихідними серологічними ознаками наявності інфекції SARS-CoV-2 в анамнезі (СМТ=13 137,97 [N=29; 95% ДІ: 7441,8 — 23 194,1]), титри антитіл, що зв’язуються з S–глікопротеїном, досягли максимуму через 28 днів після введення першої дози (СМТ=175 120,84 [N=28; 95% ДІ: 120 096,9 — 255 354,8]).

Відповідь Т-лімфоцитів, яка є специфічною до спайкового білка та вимірювалась методом імуноферментного спот-аналізу IFN–γ (ELISpot), індукувалася після введення першої дози Вакцини АстраЗенека проти COVID-19. Ця відповідь не збільшувалася після введення другої дози.

Діти. Безпека та ефективність застосування Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 у дітей та підлітків (віком до 18 років) наразі не встановлені. Дані відсутні.

Доклінічні дані з безпеки

Дослідження токсичності та місцевої переносимості

Доклінічні дані, отримані в результаті токсикологічних досліджень та досліджень місцевої переносимості досліджуваних вакцин, вироблених за аналогічною технологією аденовірусних векторних вакцин ChAdO×l, як і Вакцина АстраЗенека проти COVID-19, свідчать про те, що технологія ChAdO×l добре переноситься мишами та не асоціюється з будь-якими побічними реакціями.

Мутагенність та канцерогенність

Вакцина АстраЗенека проти COVID-19 — це вакцина, тому дослідження її генотоксичності (мутагенності) та канцерогенності не проводились.