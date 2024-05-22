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Брязкальце-прорізувач (Teether rattle) (446245) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Брязкальце-прорізувач (Teether rattle)
Ціна в місті Київ
від 57,47 грн
Без рецепта
1 шт від 57,47 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
В наявності в 24 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Б 385
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
прорізувачі для зубів