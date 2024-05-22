Медичні виробиВироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього вікуІграшкипрорізувачі для зубівБрязкальце-прорізувач (Teether rattle) Брязкальце-прорізувач (Teether rattle) (446245) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 57,47 грн Без рецепта 1 шт від 57,47 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності В наявності в 24 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ЛИНДО ООО Форма випуску Б 385 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби прорізувачі для зубів