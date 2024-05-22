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Батончик Старс (Bar Stars) (443976) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Батончик Старс (Bar Stars)
Ціна в місті Київ
від 13,67 грн
Без рецепта
1 шт від 13,67 грн
В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Вага
50 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії