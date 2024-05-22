спосіб використання та дози

Використання за допомогою інгаляційної системи Breather AirOx (Брізер АйрОкс). Інгаляцію р-ну Breather Barrier (Брізер Бар’єр) проводити за допомогою інгаляційної системи Breather AirOx (Брізер АйрОкс) з використанням спеціальної маски на обличчя, загубника або назальної канюлі.

1. Підготувати до використання інгаляційну систему Breather AirOx (Брізер АйрОкс).

2. Відкрити пакет з фольги та відокремити однодозовий контейнер. Переконатися, що контейнер не пошкоджено.

3. Струсити контейнер, який відокремили. Інші контейнери залишити в пакеті з фольги та помістити їх у картонну коробку. Не виймати контейнери з пакета, якщо в цьому немає потреби.

4. Тримаючи контейнер за верхній край, повернути інший край, щоб відкрити контейнер.

5. Вставити контейнер в інгаляційну систему Breather AirOx (Брізер АйрОкс) відкритим краєм вниз і легенько натиснути. Переконатися, що весь р-н перетік у резервуар приладу.

6. Закрити резервуар системи Breather AirOx (Брізер АйрОкс) і використовувати за призначенням.

Після використання промити інгаляційну систему Breather AirOx (Брізер АйрОкс), залишки р-ну утилізувати відповідно до місцевих вимог з утилізації медичних відходів.

Інтраназальне введення. Дорослим — по 2 краплі; дітям віком від 1 року — по 1–2 краплі; дітям віком до 1 року — по 1 краплі у кожен носовий хід 3–4 рази на добу з терапевтичною метою, з гігієнічною метою — 1–4 рази на добу.

Використовувати до 4 тиж.

Спосіб використання для дорослих: перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити носові ходи від секрету швидким різким видихом через ніс. Для попередження витікання р-ну необхідно лягти або сісти та закинути голову назад, потім закапати р-н. При закапуванні р-ну в правий носовий хід голова має бути закинута трохи назад та нахилена ліворуч і, навпаки, голова має бути нахилена праворуч при закапуванні р-ну в лівий носовий хід. Після закапування бажано побути в положенні лежачи із закинутою назад головою протягом 2 хв, після чого звільнити носові ходи від розрідженого секрету. Залишки р-ну на обличчі слід витерти серветкою.

Спосіб використання для дітей: перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити носові ходи дитини від секрету. Після очищення носа від секрету закапати р-н у кожен носовий хід. При закапуванні р-ну в правий носовий хід голова дитини має бути закинута трохи назад та нахилена ліворуч і, навпаки, голова дитини має бути нахилена праворуч при закапуванні р-ну в лівий носовий хід. Після закапування дитині бажано побути в положенні лежачи із закинутою назад головою протягом 2 хв, після чого слід посадити дитину та допомогти їй звільнити носові ходи від розрідженого секрету. Залишки р-ну на обличчі слід витерти серветкою.

Для розведення інгаляційних лікарських засобів використовують 2–4 ml (мл) р-ну. Використовувати для розведення лише тих лікарських засобів, в інструкції до яких вказано можливість розведення фізіологічним р-ном 0,9% натрію хлориду.

Заходи безпеки . Р-н призначений для використання тільки шляхом інгаляційного або інтраназального введення. Використовувати виріб відповідно до інструкції для використання. Проконсультуватися з лікарем перед використанням, якщо у Вас є питання.

У дітей використовувати під наглядом дорослих.

При виникненні будь-яких побічних ефектів використання медичного виробу слід негайно припинити та звернутися до лікаря.

Не використовувати виріб, якщо контейнер був пошкоджений.

Не використовувати виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Не використовувати повторно. Виріб призначений для одноразового застосування.