одним з ключових механізмів, що ведуть до старіння організму, є старіння клітин та погіршення якості виконуваних ними функцій. Імунна система видаляє такі клітини з організму, однак з віком процес «очищення» стає все менш ефективним, а це призводить до погіршення здоров’я та початку розвитку багатьох вік-залежних захворювань.

Сенолітики — це речовини, які стимулюють знешкодження та видалення старіючих клітин, покращують здоров’я та сповільнюють процес старіння.

Кіпрада — дієтична добавка до раціону харчування, додаткове джерело біологічно активних речовин: фізетину та омега поліненасичених жирних кислот, сприяє загальному зміцненню організму, нормалізації метаболічних процесів при вікових змінах, попередженню передчасного старіння організму.

Згідно із загальнодоступними літературними джерелами компоненти, що входять до складу Кіпрада, мають такі характеристики.

Фізетин — флавоноїд, природна сполука, що міститься в багатьох фруктах та овочах. Фізетин виявляє сенолітичний (антивіковий) ефект, який полягає в ефективному видаленні та зниженні рівня пошкоджених і старіючих клітин, що позитивно впливає на сповільнення розвитку патологічних станів та проявів вікових змін.

Фізетин чинить нейропротекторну та антиоксидантну дію, покращує функціонування нейронів, особливо при вікових погіршеннях когнітивних функцій.

Конопляна олія є джерелом необхідних людині омега поліненасичених жирних кислот у збалансованому та найбільш ефективному співвідношенні омега-6 та омега-3 (3:1), що відповідає рекомендаціям ВООЗ щодо харчових потреб. Вітаміни (А, В 1 , В 2 , В 3 , В 6 , С, Е, D, К) та мінерали (кальцій, магній, цинк, залізо, мідь, фосфор, марганець та ін.), що містяться в складі конопляної олії, сприяють засвоєнню омега кислот, підтримують захисні сили організму, нормалізують обмінні процеси та покращують самопочуття.

Омега-6 та омега-3 є компонентами клітинних мембран та джерелом енергії, їх похідні беруть участь у рості м’язової тканини та імунних реакціях, а також виконують функцію нейромедіаторів та гормонів. Конопляна олія, багата на омега поліненасичені жирні кислоти, живить шкіру, захищає її від запалення та інших причин старіння, чинить позитивний вплив на функціонування серцево-судинної системи та знижує ризик порушення її роботи.

Хлорофіл та каротиноїди, що містяться в складі конопляної олії, впливають на регуляцію нормального розвитку клітин, виявляють виражену антиоксидантну активність, збагачують організм киснем, сприяють виведенню з організму токсичних метаболітів та вільних радикалів.

Враховуючи властивості компонентів, Кіпрада може бути рекомендована як продукт, що сприяє:

• нормалізації метаболічних процесів та покращенню функціонування органів та систем при вікових змінах;

• сповільненню процесів старіння;

• збереженню когнітивних функцій (здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і обробляти зовнішню інформацію);

• загальному зміцненню організму та покращенню самопочуття.