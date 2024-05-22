Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиВіта-мін+ (Vita-min+)

Віта-мін+ (Vita-min+) (439682) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Віта-мін+ (Vita-min+)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи