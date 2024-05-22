Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів диханняВіта-синус (Vita-sinus) Віта-синус (Vita-sinus) (439678) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 20 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фармаком Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання