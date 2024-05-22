Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеАнтипігмент крем для обличчя (Antipigment face cream) Антипігмент крем для обличчя (Antipigment face cream) (436452) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 764,16 грн Без рецепта 1 шт від 764,16 грн В наявності в 325 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Байєрсдорф Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте