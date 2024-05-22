Медичні виробиШовний матеріалШовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)нитка полігліколіднаГолки атравматичні з ПГА плетеним (Needles atraumatic with wicker PGA) Голки атравматичні з ПГА плетеним (Needles atraumatic with wicker PGA) (436110) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +3 Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Опусмед Форма випуску 2/0 (3) Медичні вироби нитка полігліколідна