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Голки атравматичні з ПГА плетеним (Needles atraumatic with wicker PGA) (436110) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
Голки атравматичні з ПГА плетеним (Needles atraumatic with wicker PGA)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Медичні вироби
нитка полігліколідна