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Барьесан сонцезахисний спрей-димка (Barjesan sunscreen spray-haze) (434904) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Барьесан сонцезахисний спрей-димка (Barjesan sunscreen spray-haze)
Ціна в місті Київ
від 815,87 грн
Без рецепта
1 шт від 815,87 грн
В наявності в 16 аптеках
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
7.1.1.2. Сонцезахисні засоби для обличчя