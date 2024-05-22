Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для обличчяБарьесан сонцезахисний спрей-димка (Barjesan sunscreen spray-haze) Барьесан сонцезахисний спрей-димка (Barjesan sunscreen spray-haze) (434904) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 815,87 грн Без рецепта 1 шт від 815,87 грн В наявності в 16 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Laboratoires Dermatologiques Uriage Об'єм 200 мл Косметичні засоби 7.1.1.2. Сонцезахисні засоби для обличчя