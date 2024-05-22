Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки — імуномодуляториГелпівір (Helpivir) Гелпівір (Helpivir) (434249) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 129,16 грн Без рецепта 60 шт, 450 мг від 129,16 грн В наявності в 160 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Голден-Фарм Форма випуску Капсули Дозування 450 мг Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 4.1. Дієтичні добавки — імуномодулятори