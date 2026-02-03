5–10 крапель розвести в ємності з водою, окропити розчином лавки, стіни, камені. Також можна поставити ємність з водою і ефірними оліями на верхню полицю в лазні чи сауні. Перед застосуванням важливо перевірити індивідуальну чутливість організму до ефірних олій.

Як це зробити:

1. Запах.

Якщо при вдиханні Вам подобається запах ефірної олії, і він не викликає дихального дискомфорту, супроводжуючого кашлем, задишкою, запамороченням, то даний продукт можна застосовувати при ароматизації приміщень, в сауні та ін.

2. Чутливість шкіри.

Розчиніть 1 краплю ефірної олії в 1 чайній ложці рослинної олії і нанесіть суміш на шкіру зап’ястя або ліктьового згину. Якщо через

15–40 хвилин на шкірі не з’явилися почервоніння і свербіж, то цю олію можна використовувати для зовнішнього застосування.