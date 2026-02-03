Набір ефірних олій Сауна і лазня (Set of essential oils Sauna and bath)
Набір ефірних олій Сауна і лазня інструкція із застосування
Набір ефірних олій Сауна та Баня
Правильно організовані лазневі процедури уповільнює процеси старіння організму і продовжують життя — стверджують генетики. Ще давні предки не менше години грілися на полицях, попиваючи при цьому холодний квас. При такому поєднанні пара і напою організм не перегрівався, а заряджався життєвою енергією. У лазні здавна лікували хвороби, робили масаж, вправляли вивихи, і зігрівали суглоби, проводили розтирання цілющими мазями. Баня — це не просто густа пара, аромат дрів і чистота душі і тіла. У наш час відпочинок в лазні — це варіант сімейного проведення часу і оздоровлення в колі близьких. Традиційні ефірні олії що входять до набору для Бані та сауни збагатять ваші відчуття насолоди від процедур та поліпшать самопочуття та нададуть енергії та сили.
Склад набору
- Евкаліптова ефірна олія 10 мл
- Бергамотова ефірна олія 10 мл
- Розмаринова ефірна олія 10 мл
- М’ятна ефірна олія 10 мл
Властивості
- Позитивно впливає на нервову систему;
- Є профілактикою стресів;
- Зміцнює імунітет;
- Благотворно впливає на органи дихання, кровообіг, шкіру
- Оптимізують обмінні процеси
Призначення
Ароматерапія в лазнях і саунах.
Спосіб застосування
5–10 крапель розвести в ємності з водою, окропити розчином лавки, стіни, камені. Також можна поставити ємність з водою і ефірними оліями на верхню полицю в лазні чи сауні. Перед застосуванням важливо перевірити індивідуальну чутливість організму до ефірних олій.
Як це зробити:
1. Запах.
Якщо при вдиханні Вам подобається запах ефірної олії, і він не викликає дихального дискомфорту, супроводжуючого кашлем, задишкою, запамороченням, то даний продукт можна застосовувати при ароматизації приміщень, в сауні та ін.
2. Чутливість шкіри.
Розчиніть 1 краплю ефірної олії в 1 чайній ложці рослинної олії і нанесіть суміш на шкіру зап’ястя або ліктьового згину. Якщо через
15–40 хвилин на шкірі не з’явилися почервоніння і свербіж, то цю олію можна використовувати для зовнішнього застосування.
Попередження
Тільки для зовнішнього застосування. Самолікування може нашкодити вашому здоров’ю. Інформація надана виключно з ознайомлюючою метою.