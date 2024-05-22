Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів диханняБронхілор (Bronchilor)

Бронхілор (Bronchilor) (433610) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Бронхілор (Bronchilor)
Ціна в місті Київ
від 110,00 грн
Без рецепта
30 шт від 110,00 грн
В наявності в 38 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання